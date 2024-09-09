Не 'козеріг' и не 'ваги': как правильно на украинском называть знаки зодиака

Существует 12 знаков зодиака. Это традиционное разделение неба на 12 равных секторов, через которые проходит солнце в течение года. Каждый знак зодиака соответствует примерно одному месяцу и связан с определенными характеристиками личности, по верованиям астрологов, влияющих на жизнь человека.

Многие, составляя гороскопы или просто обсуждая астрологию, интуитивно использует названия знаков зодиака, заимствованные из русского языка. Поэтому предлагаем узнать, как правильно звучат названия знаков Зодиака на украинском языке.

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Названия Зодиаков на украинском звучат так:

Овен (наголос на е)

Телець

Близнята

Рак

Лев

Діва

Терези (наголос на и)

Скорпіон

Стрілець

Козоріг

Водолій

Риби

Издание "Mova" обратило внимание: овЕн в родительном падеже звучит как "овна", а "козоріг" – "козорога".

Все знаки зодиака по порядку. Источник: ukr-mova.in.ua Все знаки зодиака по порядку. Источник: ukr-mova.in.ua

Языковед Александр Пономарев объяснял: греческое наименование знака зодиака "козоріг" связано с рогом козы Амальтеи. "Используемый на страницах прессы вариант Козерог - не равноценный перевод с греческого, а ненужное заимствование из русского языка", — добавил он.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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