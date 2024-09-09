Не "козеріг" і не "ваги": як правильно українською називати знаки зодіаку
Існує 12 знаків зодіаку. Це традиційний поділ неба на 12 рівних секторів, через які проходить Сонце протягом року. Кожен знак зодіаку відповідає приблизно одному місяцю і пов'язаний з певними характеристиками особистості, які, за віруваннями астрологів, впливають на життя людини.
Багато з нас, складаючи гороскопи чи просто обговорюючи астрологію, інтуїтивно використовує назви знаків зодіаку, запозичені з російської мови. Тож пропонуємо дізнатися, як правильно звучать назви знаків Зодіаку українською мовою.
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Назви Зодіаків українською звучать так:
- Овен (наголос на е)
- Телець
- Близнята
- Рак
- Лев
- Діва
- Терези (наголос на и)
- Скорпіон
- Стрілець
- Козоріг
- Водолій
- Риби
Видання "Mova" звернуло увагу: овЕн у родовому відмінку звучить як "овнА", а "козоріг" – "козорога".
Мовознавець Олександр Пономарів пояснював: грецьке найменування знаку зодіаку "козоріг" пов’язане з рогом кози Амальтеї. "Використовуваний на сторінках преси варіант Козерог — не рівноцінний переклад з грецької, а непотрібне запозичення з російської мови", – додав він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".
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