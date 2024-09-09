Не ''козеріг'' і не ''ваги'': як правильно українською називати знаки зодіаку

Існує 12 знаків зодіаку. Це традиційний поділ неба на 12 рівних секторів, через які проходить Сонце протягом року. Кожен знак зодіаку відповідає приблизно одному місяцю і пов'язаний з певними характеристиками особистості, які, за віруваннями астрологів, впливають на життя людини.

Багато з нас, складаючи гороскопи чи просто обговорюючи астрологію, інтуїтивно використовує назви знаків зодіаку, запозичені з російської мови. Тож пропонуємо дізнатися, як правильно звучать назви знаків Зодіаку українською мовою.

Вас також зацікавить: Як перекласти на українську "брезгливый" и "мнительный"

Назви Зодіаків українською звучать так:

Овен (наголос на е)

Телець

Близнята

Рак

Лев

Діва

Терези (наголос на и)

Скорпіон

Стрілець

Козоріг

Водолій

Риби

Видання "Mova" звернуло увагу: овЕн у родовому відмінку звучить як "овнА", а "козоріг" – "козорога".

Всі знаки зодіаку по порядку. Джерело: ukr-mova.in.ua

Мовознавець Олександр Пономарів пояснював: грецьке найменування знаку зодіаку "козоріг" пов’язане з рогом кози Амальтеї. "Використовуваний на сторінках преси варіант Козерог — не рівноцінний переклад з грецької, а непотрібне запозичення з російської мови", – додав він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!