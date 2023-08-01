'Не лучший выбор': в Минздраве рассказали о вреде соков и чем их можно заменить

Важность правильного употребления жидкости для здоровья нельзя недооценить. Напитки с содержанием сахара могут оказывать негативное влияние на наше здоровье, поэтому лучшим выбором является чистая вода.

Об этом сообщили в Минздраве в Facebook. К воде можно добавить несколько кусочков мяты, лимона, апельсина или лайма для разнообразия.

Соки же, не лучший выбор. Они содержат много сахара и не имеют полезной для кишечника клетчатки, говорилось в сообщении.

Однако, если вам все же хотите выпить фруктовый напиток, лучшим вариантом станет фруктово-овощные смузи или свежевыжатые соки. Однако не преувеличивайте с их потреблением, ограничьте себя одним стаканом (150 мл) в день и лучше употребляйте их во время еды, чтобы снизить влияние сахара на организм.

В свою очередь Национальная академия наук, техники и медицины США установила рекомендации относительно адекватного суточного потребления жидкости для взрослого человека, живущего в умеренном климате:

Приблизительно 15,5 чашки (3,7 литра) жидкости в день для мужчин

Около 11,5 чашки (2,7 литра) жидкости в день для женщин

Указанные рекомендации включают жидкость из воды, других напитков и пищи и могут меняться в зависимости от времени года и образа жизни человека. Приблизительно 20% ежедневного потребления жидкости обычно получается с пищей, а остальное – с напитками.

Напомним, фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и освежающих коктейлей. Напитки идеально подойдут для жарких летних дней. Кроме этого, они не имеют вредных составляющих, потому не повредят вашей фигуре.

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