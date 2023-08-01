Не нужно варить: простой рецепт консервированного нектарина
Лето богато разнообразными фруктами, и нектарин – один из любимых сладких вкусностей. Но что делать, когда приходит осень, а вы и дальше хотите наслаждаться этими вкусными фруктами?
Оказывается, существует простой и вкусный способ законсервировать нектарин на зиму без долгой варки или стерилизации – и все это благодаря лимонному соку, выступающему как природный консервант.
Для приготовления консервированного нектарина понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг нектарина;
- 1 л воды;
- 1/2 шт. лимона;
- 500 г сахара;
- 100 мл лимонного сока.
Приготовление:
Первое, что нужно сделать – это подготовить нектарин: помойте, обсушите, разрежьте и удалите косточки. Затем разложите фрукты по стерилизованным банкам.
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Далее, нектарин следует залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10-12 минут. Затем слейте воду из банок в кастрюлю и добавьте лимонный сок, сахар и половинку лимона.
Теперь доведите смесь до кипения, тщательно перемешивая, пока сахар полностью не растворится. В это время уберите лимон и дайте сиропу еще прокипеть 1-2 минуты.
Залейте нектарин горячим сиропом лимонным, закатайте в банки, переверните вверх и оставьте до полного охлаждения.
Благодаря этому простому рецепту вы сможете сохранить нектарин на долгий период и наслаждаться его вкусом даже в холодное время года. Помните, что консервированный нектарин можно использовать для приготовления десертов, добавлять в выпечку или просто наслаждаться его натуральным вкусом.
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