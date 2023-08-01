Не потрібно варити: простий рецепт консервованого нектарину

Літо багате на різноманітні фрукти, і нектарин – один з улюблених солодких смаколиків. Але що робити, коли приходить осінь, а ви і далі хочете насолоджуватися цими смачними фруктами?

Виявляється, існує простий і смачний спосіб законсервувати нектарин на зиму без довгого варіння чи стерилізації – і все це завдяки лимонному соку, який виступає як природний консервант.

Для приготування консервованого нектарина знадобляться такі інгредієнти:

1 кг нектарина;

1 л води;

1/2 шт. лимона;

500 г цукру;

100 мл лимонного соку.

Приготування:

Перше, що потрібно зробити – це підготувати нектарин: помийте, обсушіть, розріжте та видаліть кісточки. Потім розкладіть фрукти по стерилізованих банках.

Відео дня

Читайте також: Сира аджика з трьох інгредієнтів: 5 хвилин і готово

Далі, нектарин слід залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10-12 хвилин. Після цього злийте воду з банок у каструлю і додайте лимонний сік, цукор та половинку лимона.

Тепер доведіть суміш до кипіння, ретельно перемішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. У цей час заберіть лимон і дайте сиропу ще прокипіти 1-2 хвилини.

Залийте нектарин гарячим лимонним сиропом, закатайте в банки, переверніть догори та залиште до повного охолодження.

Завдяки цьому простому рецепту, ви зможете зберегти нектарин на довгий період та насолоджуватися його смаком навіть у холодну пору року. Пам'ятайте, що законсервований нектарин можна використовувати для приготування десертів, додавати у випічку або просто насолоджуватися його натуральним смаком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!