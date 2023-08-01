Не нужно варить: простой рецепт консервированного нектарина

Лето богато разнообразными фруктами, и нектарин – один из любимых сладких вкусностей. Но что делать, когда приходит осень, а вы и дальше хотите наслаждаться этими вкусными фруктами?

Оказывается, существует простой и вкусный способ законсервировать нектарин на зиму без долгой варки или стерилизации – и все это благодаря лимонному соку, выступающему как природный консервант.

Для приготовления консервированного нектарина понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг нектарина;

1 л воды;

1/2 шт. лимона;

500 г сахара;

100 мл лимонного сока.

Приготовление:

Первое, что нужно сделать – это подготовить нектарин: помойте, обсушите, разрежьте и удалите косточки. Затем разложите фрукты по стерилизованным банкам.

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Далее, нектарин следует залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10-12 минут. Затем слейте воду из банок в кастрюлю и добавьте лимонный сок, сахар и половинку лимона.

Теперь доведите смесь до кипения, тщательно перемешивая, пока сахар полностью не растворится. В это время уберите лимон и дайте сиропу еще прокипеть 1-2 минуты.

Залейте нектарин горячим сиропом лимонным, закатайте в банки, переверните вверх и оставьте до полного охлаждения.

Благодаря этому простому рецепту вы сможете сохранить нектарин на долгий период и наслаждаться его вкусом даже в холодное время года. Помните, что консервированный нектарин можно использовать для приготовления десертов, добавлять в выпечку или просто наслаждаться его натуральным вкусом.

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