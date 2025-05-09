Не пенсия, а мечта: названа страна с самыми высокими выплатами в мире

В мире существует немало стран, где пенсионеры обеспечены высокими выплатами. Впрочем, лучшей признана пенсионная система Нидерландов – именно там люди получают самые большие пенсии.

По данным рейтинга Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсионная система этого государства возглавила список, набрав 84,8 балла из 100 возможных. Об этом сообщает "24 Канал".

Пенсионная система Нидерландов состоит из трех ключевых элементов:

Базовая государственная пенсия (AOW) – выплачивается всем жителям страны по достижении пенсионного возраста.

– выплачивается всем жителям страны по достижении пенсионного возраста. Обязательные профессиональные пенсионные программы охватывают большинство занятых лиц и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от дохода.

охватывают большинство занятых лиц и обеспечивают дополнительные выплаты, зависящие от дохода. Добровольные частные сбережения – позволяют самостоятельно накапливать средства на старость.

Подобная модель гарантирует не только значительный доход в период пенсии, но и сохраняет финансовую стабильность благодаря широкому привлечению граждан и эффективному администрированию пенсионных фондов.

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Другие государства, где также выплачивают высокие пенсии

В рейтинге также выделяются:

Исландия: 83,4 балла;

Дания: 81,6 баллов;

Израиль: 80,2 балла.

Страны-лидеры с наибольшими объемами накопленных пенсионных активов:

США: 11,760 млрд долларов;

Япония: 2,066 млрд долларов;

Канада: 1,804 млрд долларов;

Нидерланды: 1,131 млрд. долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали о топ городов с самыми высокими пенсиями в Украине.

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