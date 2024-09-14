Не поддается ржавчине: названы ТОП-3 авто с "вечным" кузовом
Коррозия кузова – это одна из наиболее серьезных проблем для любого автомобиля. Однако существуют модели, которые обычно лучше защищены от этого нежелательного явления.
Специалисты из издания "Телеграф" определили три таких автомобиля, с которыми можно не волноваться о появлении ржавчины.
1. Nissan Qashqai
Это автомобиль с высокой надежностью и устойчивым кузовом, который эффективно противостоит коррозии, отслоению краски, пузырям и различным другим дефектам.
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2. Renault Logan
Это легендарный автомобиль, который заработал прочную репутацию надежного и долговечного транспортного средства. Владельцы часто отмечают этот бюджетный вариант именно за его превосходную антикоррозийную защиту.
3. Honda CR-V
С момента выхода первого поколения кроссовера в 1995 году, все модели получают положительные отзывы за свою надежность, в частности, за эффективную защиту от коррозии. Даже спустя много лет этот автомобиль сохраняет свои антикоррозийные характеристики.
Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-4 лучших автомобилях до 300 тыс. грн.
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