Не получается кофе в турке: секреты приготовления вкусного напитка на плите

Турка, Джезва, Ибрик – разные названия одного из старейших способов приготовления кофе. Кофе из турки получается очень плотным и крепким, за счет отсутствия фильтрации, большого количества мельчайших частиц кофе, длительности приготовления и высокой температуры. Варить кофе в турке – самый простой способ и при этом самый древний. Однако далеко не у каждого она получается вкусной и ароматной. Потому сегодня мы собрали важнейшие советы, которые помогут приготовить вкусный напиток в турке.

Степень помола и дозировка

Помол для турки – самый мелкий. По ощущениям он должен напоминать пыль или пудру. Именно поэтому турка – это единственный метод приготовления, когда можно использовать ножевую кофемолку.

Дозировка кофе зависит от размера турки. Чтобы узнать дозировку, нужно измерить сколько воды помещается в турку до начала сужения шейки. Например, если заявленный объем турки составляет 200 мл, рекомендуется использовать 150 мл воды. Соотношение кофе и воды в турке 1:10, то есть на 150 мл воды нужно взять 15 г кофе.

Нагрев

Прогрейте турку в течение минутки на маленьком огне, она не должна быть прохладной. Только после этого высыпают кофейную помол. Это позволяет зернам раскрыться.

Температура воды

Вода обязательно должна быть прохладной. Частая ошибка – заливка в турку для кофе охлажденного кипятка, способного испортить вкус даже хороших зерен. Дело в том, что по мере прогревания зерна раскрывают аромат, наполняют воду полезными микроэлементами и растительными маслами. Этот процесс долгоиграющий, и, если молотый кофе залить кипятком, напиток получится ненасыщенный, потому что для полноценной варки просто не хватит времени.

Читайте также: Быстро скисает молоко – попробуйте эти 7 секретных лайфхаков

Процесс приготовления

1 ШАГ

Отмерьте на весах и размельчите необходимое количество кофе. Но вес использовать необязательно: например, ладонь обычно вмещает около 10 г зерна.

2 ШАГ

Засыпьте молотый кофе в турку и слегка потрясите, чтобы частицы легли равномернее.

3 ШАГ

Залейте чистую питьевую воду до точки сужения турки.

4 ШАГ

Поставьте турку на плиту на средний огонь (скажем, 5 из 9). Чем дольше будет вариться кофе, тем плотнее текстура. Для небольшой турки на 100–150 мл рекомендуют 2–4 минуты, для 150–300 мл – 4–7 минут, но это уже дело вкуса.

5 ШАГ

Как только вы увидите, что кофе поднялся, уберите турку из огня. Если кофе начнет выбегать из-под шапки тонкой ручейкой, аккуратнее: она вот-вот убежит!

6 ШАГ

Слегка размешайте кофейную шапку и разлейте по чашкам напиток. Ничего сложного!

Вопрос о том, размешивать или не размешивать готовящийся в турке кофе, спорный. Некоторые считают, если кофе перемешать, когда он уже снят с огня, то получается гораздо более чистая чашка, поскольку присутствующая в пене суспензия оседает на дно. Однако поклонники того, чтобы не перемешивать кофе во время приготовления, утверждают, что в каждую чашку должно попасть одинаковое количество пены. Решать вам, но в любом случае процесс перемешивания происходит только на финальном этапе приготовления.

Нежно кофе

Если вы хотите получить мягкий и сладкий напиток, этот рецепт – для вас! Для того чтобы сварить кофе в турке по этому рецепту, понадобится кофе сухой обработки, финиковый (или любой другой натуральный) сироп из расчета 3-5 г на 100 мл воды и палочка корицы. В принципе, сироп можно не использовать, потому что кофе сухой обработки сладок сам по себе. Засыпьте кофе в турку, добавьте воду, предварительно размешав в ней сироп палочкой корицы. Сварите напиток так, как вы обычно это делаете, но перед тем как разлить в чашки, размешайте кофейную шапку не ложкой, а палочкой корицы. Тонкий пряный оттенок по вкусу удивительным образом дополнит наслаждение, характерное для сухой обработки.

Напомним, если до сих пор приготовление блинов приносит вам только спасение, тесто не выходит, на сковороде все прилипает и рвется – узнайте о 5 основных ошибках во время приготовления. Избежав их вы сможете приготовить нежные и послушные блины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !