Не пользуйтесь гостиничным Wi-Fi пока не проверите, включена ли у вас эта функция

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как настройка гостиничного Wi-Fi может разрушить вашу конфиденциальность, и он призвал отдыхающих быть особенно осторожными с общедоступными сетями.

Адрианус Варменховен, представитель NordVPN, отметил, что хакеры могут использовать незащищенные сети отелей, чтобы получить доступ к вашей частной информации, даже если вы находитесь в номере.

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Поэтому, когда вы отдыхаете и используете Wi-Fi в отеле, важно соблюдать осторожность и уделять внимание кибербезопасности.

Во-первых, не используйте общедоступные гостиничные сети Wi-Fi. Хакеры могут подключаться к сетям, искать пароли и личные данные туристов или даже создавать фальшивые сети с аналогичными названиями, чтобы обманывать людей.

Прежде чем подключаться к любой гостиничной сети Wi-Fi, убедитесь, что вы проверили правильное имя и пароль на стойке регистрации, и только после этого подключайте свои устройства. Также включите антивирус и брандмауэр на смартфоне или ноутбуке, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты. Не забудьте выключить автоматическое подключение Wi-Fi во избежание непреднамеренного подключения к подозрительным сетям.

Кроме того, обратите внимание на телевизор в гостиничном номере. Хотя смарт-телевизоры удобны для просмотра контента отдыха, они также могут представлять угрозу безопасности. Хакеры могут использовать встроенные камеры и микрофоны или воровство вашей личной информации для доступа к важным программам. Поэтому разъедините телевизор от сети, закройте камеры и избегайте входа в приложения, чтобы обеспечить безопасность.

Кроме того, будьте бдительны по поводу обычных угроз кибербезопасности, таких как фишинговые электронные письма, которые могут имитировать подтверждение бронирования или маршрутов путешествий. Проверяйте все сообщения на официальные адреса электронной почты компаний, с которыми вы общаетесь, и никогда не отправляйте конфиденциальную информацию по электронной почте.

Конечно, ни один из этих советов не гарантирует, что вы не станете жертвой преступлений во время отпуска, но такие простые меры помогут снизить риск и обеспечить большую безопасность во время вашего путешествия.

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