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Астрология и гороскопы

Не потратят лишней копейки! Названы три самых скупых знака зодиака

Анастасия Крыщук

Не потратят лишней копейки! Названы три самых скупых знака зодиака

Некоторые люди настолько стремятся накопить состояние побольше, что не хотят тратить денег ни на себя, ни на своих близких. Развлечения и путешествия их совершенно не интересуют, что может стать причиной конфликтов со второй половинкой.

По словам астрологов, самыми скупыми являются Овны, Девы и Скорпионы. Читайте детальнее!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Уроженцы этого знака зодиака очень практичные – они не гонятся за престижем и покупают только то, что им действительно нужно. Однако иногда Овны экономят даже на подарках для близких, считая, что и теплых слов будет достаточно. Их скупость может стать причиной недопониманий в браке, если вторая половинка не разделяет таких же взглядов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы действительно экономные, они умеют планировать свои расходы и всегда стараются тратить поменьше. Они покупают только практичные и необходимые вещи, избегая роскошных и дорогих приобретений. Однако стремление сэкономить может сыграть с ними плохую шутку: некачественные вещи быстро выходят из строя, а техника ломается.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы очень недоверчивые и осторожные, они не тратят деньги на вещи, которые считают ненужными. Уроженцы знака так стремятся к экономии, что отказываются не только от отпуска, но и походов в кафе с друзьями на праздники. Денег они могут накопить действительно достаточно, но при этом окажутся одинокими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы