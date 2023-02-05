Не разварится и не пригорит: добавьте один секретный ингредиент для приготовления идеальной гречки

Хоть гречка и самая любимая крупа украинцев, однако не каждой хозяйке удается ее правильно приготовить. Ведь процесс варки этой каши имеет свои тонкости. Облегчить его может всего один ингредиент, точно есть у каждого на кухне.

Немногим хозяйкам известен такой кулинарный секрет, как добавление в гречневую кашу при приготовлении пищевой соды. Зачем это делается и когда нужно класть секретный ингредиент в кашу, мы подробно расскажем в этой статье.

Секрет в том, что если добавить в гречку при варке пищевую соду на кончике ножа, то получится она более воздушная и рыхлая. Такой прием позволяет нейтрализовать специфический запах гречневой крупы. И при этом вещество не оставит своего привкуса или запаха.

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Как действует сода:

предотвращает пригорание крупы

обезвреживает специфический запах гречихи

придает ей пышную и воздушную консистенцию

очищает гречишные зерна от чешуек и мусора, которые выталкиваются на поверхность, если варить гречку в воде с содой.

Учтите, сода – это щелочной продукт, дозировка которого важно соблюдать. Ее добавление в гречку позволяет снизить количество добавляемой соли. Многие хозяйки ставят под вопрос такой способ, поскольку, переборщив с содой, вы можете испортить вкус каши.

Как добавлять соду в гречку

Перед приготовлением такой каши крупу тщательно промываем и заливаем водой в пропорции 1 к 2. Ставим на средний огонь и варим. После закипания добавляем в гречку соль.

Когда гречка уже набухнет, и процесс варки будет двигаться до завершения, следует добавить соду. После этого убавляем огонь и варим до полного испарения воды. Да, каша получится рыхлой и воздушной.

Напомним, UAportal рассказал, какие 7 круп не нужно промывать перед приготовлением. Их можно просто засыпать в кастрюлю и сэкономить время.

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