Не содержит сахара: рецепт бананово-имбирного джема

Низкокалорийный и необычный вкус джем можно хранить в холодильнике и дополнять им блины и тосты.

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт.

Имбирь тертый – 15 г

Апельсин, цедра – 1 шт.

Сок апельсиновый – 1 шт.

Лимон, сок – 1 шт.

Корица молотая – 1/4 ч. л.

Ванильный экстракт – 1/4 ч. л.

Мед – 2 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Бананы очистите и нарежьте. Смешайте в кастрюле бананы с оставшимися ингредиентами. Варите на медленном огне до растворения меда.

2. Доведите смесь до кипения и варите около 15 минут.

3. Выложите готовый джем в стерилизованную банку. Охладите и храните в холодильнике.

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