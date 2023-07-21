Не содержит сахара: рецепт бананово-имбирного джема
Низкокалорийный и необычный вкус джем можно хранить в холодильнике и дополнять им блины и тосты.
Ингредиенты:
Бананы – 2 шт.
Имбирь тертый – 15 г
Апельсин, цедра – 1 шт.
Сок апельсиновый – 1 шт.
Лимон, сок – 1 шт.
Корица молотая – 1/4 ч. л.
Ванильный экстракт – 1/4 ч. л.
Мед – 2 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Бананы очистите и нарежьте. Смешайте в кастрюле бананы с оставшимися ингредиентами. Варите на медленном огне до растворения меда.
2. Доведите смесь до кипения и варите около 15 минут.
3. Выложите готовый джем в стерилизованную банку. Охладите и храните в холодильнике.
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