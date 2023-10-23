Не совершайте этих ошибок во время квашения капусты, иначе испортите вкус

Квашеная капуста – какие ошибки допускает чуть ли не каждый во время квашения капусты – сколько соли добавлять в квашеную капусту

Квашение капусты – это простой и вкусный способ приготовить эту овощную закуску. Однако, чтобы капуста получилась хрустящей и ароматной, важно придерживаться некоторых правил.

Часто люди допускают одних и тех же ошибок, в частности подбирают неправильный сорт. По этой и ряду других причин квашеная капуста может получиться "не очень".

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Вот несколько ошибок, которые следует избегать во время квашения капусты:

1. Использование некачественной капусты. Для квашения подходит белокочанная капуста среднего созревания. Ранние сорта капусты будут мягкими, а поздние – жесткими и не хрустящими.

2. Неверная нарезка капусты. Для квашения капусту нужно нарезать тонкими полосками или квадратиками. Если капуста будет нарезана слишком толсто, она будет долго кваситься и перекиснуть.

3. Недостаточное количество соли. Соль – необходимый компонент при квашении капусты. Она способствует процессу ферментации и помогает сохранить капусту хрустящей. На 1 кг капусты следует использовать 20-30 г соли.

4. Использование йодированной соли. Йодированная соль может придать капусте горький привкус. Лучше использовать обычную крупную морскую соль или обычную не йодированную.

5. Недостаточное количество рассола. Рассол должен полностью покрывать капусту. Если рассола будет недостаточно, капуста может подсохнуть и утратить свой вкус.

6. Неправильное хранение капусты. Квашеную капусту следует хранить в прохладном месте, например, в холодильнике. При комнатной температуре он может перекиснуть и испортиться.

Как узнать, что капуста испортилась?

Изменение цвета. Если капуста потемнела или позеленела, это свидетельствует о порче.

Если капуста потемнела или позеленела, это свидетельствует о порче. Неприятный запах. Капуста может приобрести резкий, неприятный запах.

Капуста может приобрести резкий, неприятный запах. Рост плесени. На поверхности капусты может появиться плесень.

Если вы заметили какие-нибудь из этих признаков, капусту нужно выбросить. Не следует употреблять в пищу испорченную капусту, поскольку она может вызвать пищевое отравление.

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