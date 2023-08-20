Не только будет снимать макияж: как использовать мицеллярную воду в быту

В современном мире мицеллярная вода является незаменимым помощником в уходе за внешним видом. Она не только стала неотъемлемой частью ритуала косметического очищения, но и нашла свое применение в разных аспектах повседневной жизни.

Об этом сообщили в Telegraf. Отметили, что мицеллярная вода может быть полезна не только для кожи.

Женщины, пользующиеся косметикой, знают, как важно заботиться о коже после использования макияжа. Мицеллярная вода отлично справляется с этой задачей, помогая легко удалить макияж и уберечь кожу от неприятного дискомфорта. Но оказывается, что ее полезные свойства можно использовать и в других ситуациях.

Читайте также: Как отличить оригинальные духи от подделки

Удаление парфюма: если вы переборщили с ароматом духов, мицеллярная вода с легкостью избавит кожу от избыточного запаха. Просто потрите участок кожи ватным диском, смоченным в мицеллярной воде.

Выведение пятен на одежде: косметика часто содержит масла, которые могут оставить пятна на одежде. Чтобы легко вывести пятна от косметики, промокните их мицеллярной водой с помощью ватного диска.

Очистка белых кроссовок: для владельцев белой обуви мицеллярная вода может стать настоящим спасителем. Протрите загрязнение на кроссовках ватным диском с мицеллярной водой, и ваша белая обувь будет выглядеть как новая. Важно помнить, что этот метод подходит только для кожаной обуви. Замшевую обувь нельзя обрабатывать мицеллярной водой.

Напомним, мы рассказывали о лайфхаках, которые помогут в борьбе с пятнами от косметических средств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !