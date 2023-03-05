Не только черная: кошка перебежала дорогу, что это значит

Кошек можно встретить повсюду. Они бывают разных расцветок – черные, белые, рыжие, полосатые и трехцветные. В народе с ними связано множество примет. Читайте, что значит, когда они переходят нам дорогу в нашем материале.

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Дорогу перебежала серая кошка

По поверью, в таком случае у человека истечет период финансовых затруднений. Кошку нужно поблагодарить и приласкать ее. Если обращаться грубо с серой кошкой, перебежавшей вам дорогу, можно получить проблемы со здоровьем. Отменить негативные последствия можно, только если приютить животное.

Дорогу перебежала рыжая кошка

Это хороший знак. Совсем скоро вы получите хорошие новости, прибыль или произойдет радостное событие, которое захочется отпраздновать. Если рыжая кошка перебежала дорогу перед авто – это значит, что вскоре у вас будут неприятности.

Если вы встретили белого кота

Белая кошка доставляет удачу и приятные сюрпризы. Увидев ее днем, нужно загадать желание, пока животное перебегает дорогу, чтобы оно обязательно сбылось.

Если вы встретили белую кошку ночью – ее лучше обходить стороной, ведь в темное время суток она уносит везение.

Если вы встретили пеструю трехцветную кошку

Если такой кот перебежал вам дорогу слева или справа – вас ждет счастливая неделя. Люди верят, что такая кошка предвещает бездетным парам рождения ребенка, а если у вас есть дети – скоро вы почувствуете гордость за их достижения. Одиноким людям она предсказывает встречу второй половинки. Если приласкать трехцветную кошку, она заберет с собой все неприятности. А взяв трехцветную кошку к себе домой – вы найдете ангела-хранителя.

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