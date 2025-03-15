Не только медицина и транспорт: полный список льгот для людей с инвалидностью в 2025 году
В Украине граждане с тяжелыми заболеваниями имеют право на пенсию по инвалидности и государственную помощь, а также могут пользоваться рядом льгот. Однако многие люди с инвалидностью не знают о своих законных правах и не используют доступные им скидки и социальные программы.
Команда UAportal собрала список основных льгот для лиц с инвалидностью в Украине, о которых вы могли не знать. Размер и условия предоставления льгот определены в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Люди с инвалидностью могут рассчитывать на следующие виды поддержки:
- бесплатные программы реабилитации, а также обеспечение техническими средствами передвижения, протезами, слуховыми аппаратами;
- санаторное лечение бесплатно (при наличии медицинских показаний);
- безвозмездное получение лекарства по рецепту врача для лиц, получающих минимальную пенсию или социальную помощь;
- 50% скидка на лекарства по рецепту для лиц с инвалидностью 1-2 группы;
- доступ к программе "Доступные лекарства", предусматривающей бесплатное получение ряда препаратов;
- право на внеочередное обслуживание в кассах транспорта (городского и междугороднего) для лиц 1-2 группы;
- приоритетное право на улучшение жилищных условий;
- возможность пересечения государственной границы без очереди лиц с инвалидностью 1 группы;
- бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) для лиц с инвалидностью 1-2 группы и детей с инвалидностью.
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Для получения этих льгот необходимо предъявить пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий статус личности с инвалидностью.
Льготы на оплату коммунальных услуг
В целом сам факт инвалидности не дает права на скидки на оплату коммунальных услуг. Однако люди с инвалидностью могут получить субсидию, если отвечают критериям ее начисления (например, являются пенсионерами, многодетными родителями и т.п.).
В то же время лица, имеющие статус инвалида войны, полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека + 10,5 кв. м на семью.
Эти льготы направлены на поддержку лиц с инвалидностью и улучшение их уровня жизни.
Льготы для лиц с инвалидностью при покупке автомобиля
Как сообщает Киев Милитари Хаб, люди с инвалидностью могут получить частичную компенсацию расходов на приобретение автомобиля. Это право имеют жители Киева, которые принадлежат к 1 или 2 группе инвалидности в результате боевых ранений, повлекших потерю верхних или нижних конечностей. Размер компенсации может составлять от 10 до 95% стоимости авто.
Следует отметить, что эта программа действует только в столице. На общегосударственном уровне такая льгота пока не предусмотрена.
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Какие льготы имеют лица с инвалидностью в результате войны
Люди, получившие инвалидность из-за военных действий, имеют расширенный перечень льгот. Помимо общих социальных гарантий, они могут воспользоваться следующими привилегиями:
- Ежегодное медицинское обследование бесплатно;
- Безвозмездное обеспечение лекарством по рецепту врача;
- Внеочередное и бесплатное зубное протезирование;
- полное освобождение от оплаты коммунальных услуг в пределах нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью), а также компенсация расходов на топливо для домов без центрального отопления;
- Приоритетный капитальный ремонт жилья за государственный счет;
- Льготное кредитование на строительство или ремонт собственного жилья;
- Внеочередное получение земельного участка;
- Сохранение рабочего места при сокращениях;
- Оплата больничных в размере 100% независимо от стажа работы;
- Дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска в год.
Эти льготы направлены на поддержку лиц, потерявших здоровье в результате войны, обеспечивая им социальную защиту и финансовую помощь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что о выплатах для украинцев с инвалидностью 3 группы с 1 марта.
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