Не только пятница 13-го: Какие числа месяца считают несчастливыми в разных странах мира

Верования по поводу несчастливости числа 13 имеют свои корни в разных легендах и мифах. Одна из них связана с Иудой Искариотом, 13-м учеником, предавшим Иисуса, согласно библейской истории. Другие объяснения видят связь со скандинавской мифологией, где Локи обманул Ходра.

Некоторые исследователи выдвигают теории, что происхождение этого верования следует искать еще в плейстоценовой эпохе. В это время статуэтки, напоминавшие сладострастную Венеру Виллендорфскую, символизировали женскую плодовитость и были связаны с первобытной богиней-матерью, пишет Grunge.

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Следует отметить, что хотя предрассудки по числу 13 распространены в некоторых регионах, они не универсальны во всем мире. К примеру, в Японии существуют собственные нумерологические опасения. Так, число 4, произносимое как "ши", ассоциируется со словом "смерть". Поэтому японцы часто избегают цифры 4, заменяя ее на "ион", чтобы избежать негативных последствий.

Напротив, в Индии число 13 считается астрологически счастливым и ассоциируется с творчеством, миром и процветанием. А в Италии, в отличие от числа 13, число 17 несет отрицательное значение. И хотя точные причины этого итальянского предрассудка относительно числа 17 остаются неизвестными, это может быть связано с римским числом XVII, которое образует слово VIXI, означающее "я жил" на латинском языке, но в разговорном языке толкуется как "я умер".

Современные итальянцы продолжают соблюдать эти предрассудки: 17-й день месяца считается "un giorno nero" или черным днем. В этот день избегают важных мер, таких как встречи или свадьбы. Даже итальянские авиалинии могут пропустить номер 17 в схеме рассадки пассажиров, а трасса для бобслея в Чезани обозначает поворот под номером 17 как senza nome или без имени. Некоторые отели в Италии даже пропускают номер 17.

Дебаты о том, имеет ли число магическую силу и несет несчастье, продолжаются и сейчас. Но следует отметить, что такие верования оказывают влияние на психологию людей. Например, за последние 30 лет Италия провела 11 футбольных матчей в 17-й день месяца, и только в четырех случаях одержала победу. Хотя это не научное доказательство, некоторые игроки и болельщики могут считать это убедительным аргументом в своем сознании.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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