Не тільки п'ятниця 13-го: Які числа місяця вважають нещасливими в різних країнах світу

Вірування щодо нещасливості числа 13 мають свої коріння в різних легендах та міфах. Одна з них пов'язана з Юдою Іскаріотом, 13-м учнем, який зрадив Ісуса, згідно біблійної історії. Інші пояснення вбачають зв'язок зі скандинавською міфологією, де Локі обдурив Ходра.

Деякі дослідники висувають теорії, що походження цього вірування треба шукати ще в плейстоценовій епохі. У цей час статуетки, що нагадували хтиву Венеру Віллендорфську, символізували жіночу плодючість і були пов'язані з первісною богинею-матір'ю, пише Grunge.

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Варто зазначити, що хоча забобони щодо числа 13 поширені у деяких регіонах, вони не є універсальними в усьому світі. Наприклад, в Японії існують власні нумерологічні побоювання. Так, число 4, яке вимовляється як "ши", асоціюється зі словом "смерть". Тому японці часто уникають цифру 4, замінюючи її на "йон", щоб уникнути негативних наслідків.

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Навпаки, в Індії число 13 вважається астрологічно щасливим і асоціюється з творчістю, миром і процвітанням. А в Італії, на відміну від числа 13, число 17 несе негативне значення. І хоча точні причини цього італійського забобону щодо числа 17 залишаються невідомими, це може бути пов'язано з римським числом XVII, яке утворює слово VIXI, що означає "я жив" латинською мовою, але в розмовній мові тлумачиться як "я помер".

Сучасні італійці продовжують дотримуватись цих забобонів: 17-й день місяця вважається "un giorno nero" або чорним днем. В цей день уникають важливих заходів, таких як зустрічі або весілля. Навіть італійські авіалінії можуть пропустити номер 17 у схемі розсадки пасажирів, а траса для бобслею в Чезані позначає поворот під номером 17 як "senza nome" або "без імені". Деякі готелі в Італії навіть пропускають номер 17.

Дебати щодо того, чи має число магічну силу і несе нещастя, тривають й нині. Але варто відзначити, що такі вірування мають вплив на психологію людей. Наприклад, за останні 30 років Італія провела 11 футбольних матчів у 17-й день місяця, і лише в чотирьох випадках здобула перемогу. Хоча це не є науковим доказом, деякі гравці та вболівальники можуть вважати це переконливим аргументом у своїй свідомості.

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