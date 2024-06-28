Не только "сушки" и "тушки": сколько самолетов потеряла РФ за полгода
За полгода Силы обороны поразили более 30 самолетов Вооруженных Сил Российской Федерации. Речь идет о самолетах Су-25, Су-57, Су-34, Су-35, МиГ-31, А-50, Ил-22М11, Ту-22М3.
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ. Так, украинские военные за первые шесть месяцев 2024 года поразили:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два самолета А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
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Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать боевую российскую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения. Выражаем искреннюю благодарность союзникам Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы, говорится в сообщении.
В СтратКоме отметили, что количество самолетов, их модели и модификации указаны условно. Некоторые из бортов могли получить поражение, но затем вернуться на аэродромы для длительного ремонта. Также в некоторых случаях модели уничтоженных бортов было невозможно установить.
Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".
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