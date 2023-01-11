Не только замена зимней резины: что обязательно нужно сделать, чтобы подготовить машину к весне
Уже половина зимы позади и автомобилистам нужно задуматься о подготовке авто к новому сезону. Не ограничивайтесь только заменой зимней резины, а обратите внимание на мельчайшие детали.
В последнее время зима нас радует не только морозами, но и постоянными оттепелями. Эти колебания температуры отображаются в состоянии вашего авто.
На что обратить внимание автомобилисту перед новым сезоном
Резина
Не спешите менять резину, пока температура не станет стабильно выше +5С. Перед этим осмотрите вашу летнюю резину, проверьте протектор и индикатор износа шин. Также проверьте диски на предмет деформации и отбалансируйте их.
Кузов
Обратите внимание на кузов автомобиля после зимних реагентов. Проверьте лакокрасочное покрытие с использованием специального аэрозоля, который снимет грязь. Такие изобретения помогут также защитить кузов от повреждений. Проверьте место под капотом и обратите внимание на остатки химических веществ.
Жидкости и шланги
Проверьте все жидкости, находящиеся в автомобиле. Кроме того, посмотрите состояние воздушного фильтра, шлангов и патрубков, которые могут деформироваться во время зимнего сезона.
АКБ
Проверьте плотность электролита и состояние контакта аккумулятора. Обратите внимание на ржавчину, почистите ваш АКБ при необходимости.
Обязательно подзарядите аккумулятор после зимы.
Двигатель
Оцените внешний вид двигателя. Зимой температура под капотом способна резко меняться от -30 до +95 градусов.
Проверьте, не привело ли это к деформации некоторых деталей.
Бензобак
Если ваш автомобиль простоял почти всю зиму, то в его бензобаке мог образоваться конденсат. Обратите внимание и удалите его.
Диагностика ходовой
Зимой эти элементы изнашиваются быстрее. Проверьте все узлы на предмет деформации в результате химических реагентов. Лучше проверить ходовую систему в сервисном центре.
Тормозная система
Эту деталь машины следует проверять постоянно. Прислушивайтесь к посторонним звукам и обратите внимание на тормозной путь. Также можно попытаться проверить свой тормоз на местности. Попробуй прокатиться на небольшой скорости и резко нажать на тормоза.
Они должны мгновенно сработать! Если же тормоза "долго думают", авто заносит в сторону или же поворачивает боком, вам нужно на СТО.
Кондиционер
После зимы проверьте систему кондиционирования в машине. Очистите радиаторы охлаждения, заправьте кондиционер и замените фильтры.
Резиновые уплотнители
Обратите внимание на износ резиновых уплотнителей на дверях, багажнике и капоте. Вы не только проведете полезные профилактические действия, но и продлите срок пригодности этих деталей.
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