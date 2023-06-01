Не тратьте на них время: эти пять знаков зодиака выберут деньги, а не любовь

Некоторые люди так хотят жить роскошно, что на первое место ставят карьеру, а не отношения со второй половинкой. Более того, они могут разорвать все связи, если посчитают, что те мешают их саморазвитию.

По словам астрологов, деньги в приоритете для пяти знаков зодиака. Речь идет о Тельцах, Раках, Львах, Девах, Козерогах.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Люди, рожденные под знаком Тельца, известны своей сильной тягой к роскоши. Практичные и амбициозные, они стремятся обрести финансовую стабильность. Хотя Телец, безусловно, может любить, существует риск того, что он будет больше сосредотачиваться на материальных благах, чем на эмоциональном аспекте отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки склонны выбирать стабильность и безопасность, которые обеспечивают деньги, а не романтику. Уроженцы этого знака живут, чтобы накопить достаточно средств и иметь возможность обеспечить свое будущее и ни о чем не беспокоиться. Они уверены, что могут прожить и без любви.

Лев (23 июля – 22 августа)

Люди, рожденные под этим знаком, ценят роскошь и высокий уровень жизни. Это означает, что они также требуют высоких финансовых стандартов от своего партнера. Если он не в состоянии обеспечить их этим – они теряют к нему интерес.

Дева (23 августа – 22 сентября)

По своей натуре Девы очень педантичны, практичны и экономны – они любят класть деньги в копилку и не готовы тратиться на подарки. Уроженцы знака часто анализируют финансовое положение своего партнера и принимают решения, выгодные для их будущего финансового благополучия. Если партнер, по их мнению, зарабатывает слишком мало – можете быть уверены, что расставания не избежать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Люди, рожденные под знаком Козерога, принимают только те решения, которые могут принести им выгоду в будущем. Они могут легко манипулировать другими людьми для достижения успеха. Козероги будут тратить больше времени на развитие карьеры и зарабатывание денег, чем на личную жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.