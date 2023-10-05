Не выбрасывайте, а используйте: Опытная хозяйка показала, как отбеливать вещи с помощью яичной скорлупы

Как использовать яичную скорлупу как отбеливатель для одежды во время стирки

Если у вас есть белые рубашки и часто сталкиваетесь с проблемой пятен на них, обычно вы можете доверять отбеливателям. Однако, на вашей собственной кухне может быть секретный ингредиент, который поможет вам избавиться от этих пятен – яичная скорлупа.

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Недавно было обнародовано видео, в котором женщина делится быстрым и эффективным способом очищения яиц от скорлупы, рассказала блоггер в TikTok. Оказывается, яйца можно очистить очень быстро и без лишних усилий. Она показала, как простой, но гениальный лайфхак может оказаться полезным и в других аспектах.

"Кальций, который содержится в яичной скорлупе, на самом деле является естественным пятновыводителем", – объясняет женщина на видео.

На опубликованных кадрах видно, как она добавляет измельченную яичную скорлупу и несколько ломтиков лимона в сетчатый мешок. После этого мешок вместе с загрязненной одеждой помещается в воду и держится там до тех пор, пока пятна не исчезают.

"Кому нужен отбеливатель, когда у вас есть яичная скорлупа?", – заметила женщина, хвастаясь результатом.

Этот неожиданный ингредиент и лайфхак может оказаться очень полезным для ищущих эффективный способ вывести пятна из своей любимой одежды.

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