Не выбрасывайте перезрелые бананы: используйте для оздоровительных процедур

Если вы купили много бананов и не успели их съесть и они перезрели, не стоит сразу выбрасывать их на свалку. Перезрелые бананы – это отличный продукт, который можно использовать во многих рецептах.

Например, можно испечь банановые блины, или кексы. Можете добавить перезрелые бананы к мороженому, или вообще использовать их как удобрение в своем саду. Следует просто подкопать порезанные вместе с кожурой бананы под растения. Такие бананы отлично подойдут для изготовления питательных масок для лица и стимулятор роста волос.

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Банановая маска для лица

Для этого нужно достать мякоть банана и растолочь ее вилкой. Затем образовавшуюся "кашицу" нанесите на кожу лица и подержите 15-20 минут, после чего смойте теплой водой.

К растертому банану можно добавить мед и несколько капель сока из лимона и нанести эту "маску" на кожу стоп. Такое средство отлично питает кожу на пятках и помогает заживить трещинки.

Банановая маска для волос

Это средство позволит увлажнить ваши волосы и восстановить их. Такая маска также поможет коже головы.

Разомните спелый банан и добавьте столовую ложку кокосового масла, перемешайте. Нанесите на сухие волосы, а сверху наденьте шапочку для душа. Походите так пол часа. Смывать банановую маску нужно теплой водой, массируя кожу головы.

Напомним, мы уже писали, как изготовить популярные маски для волос из подручных средств.

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