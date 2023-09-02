Не злоупотребляйте этой пищей: три продукта, которые плохо влияют на желудок

Разделение продуктов на полезные и вредные – нелепая идея. Однако важно заметить, что одна и та же пища может оказать положительное влияние на один орган и, в то же время, негативно влиять на другие, сообщает Pixel inform.

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Если речь идет о влиянии на желудок, некоторые продукты могут быть вредны:

Острая пища и пряности, такие как перец чили, могут раздражать слизистую желудка и влиять на выделение кислоты. Поэтому очень острую пищу следует употреблять с осторожностью. Кислая пища, очень горячая или очень холодная пища (как цитрусы, кислые мармеладки или ледяное мороженое) может влиять на сокращение желудка и кровоснабжение его стенок. Очень жирная, копченая или жареная на масле пища должна быть ограничена в рационе. Эти продукты обладают канцерогенными свойствами и могут повышать воспаление.

Заметим, что в странах, где эта пища традиционна, таких как Восточная Азия и Мексика, высока статистика заболеваний желудка.

Напомним, мы уже писали, какие продукты вызывают депрессию.

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