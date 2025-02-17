Небольшой снег и мороз до -15: прогноз погоды в Украине на 18 февраля

В течение недели с 17 по 23 февраля в Украине установится морозная погода, местами ожидается снег. Температура воздуха будет на 5-8 градусов ниже климатической нормы. Это связано с вторжением холодного воздуха арктического происхождения и воздействием области высокого атмосферного давления.

В начале недели, 17 февраля, снег выпадет в ночные часы на западе, а днем – в центральных областях и Карпатах. На остальной территории существенных осадков не ожидается, однако на дорогах будет гололедица. Ветер будет слабым, температура ночью опустится до -7...-12°C, в северных, восточных регионах и в Карпатах - до -20°C. Днем термометры покажут -3...-8°C, в южной части и Закарпатье возможен слабый плюс. Об этом сообщил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

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18 февраля будет сухо, но прохладно. Ночью температура снизится до -8...-13°C, местами до -21°C. Днем прогнозируется -2...-7°C, а на юге и Закарпатье - до +3°C.

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