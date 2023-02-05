Недельный гороскоп на Таро для каждого знака зодиака: что карты прогнозируют на 6-12 февраля

Новая неделя знаменуется главным уроком осознания того, что вы делаете что-то не так в своей жизни. Февраль заставляет нас думать, что мы уже должны быть настроены, утвердиться в том, что мы думали иметь, и если мы этого не имеем, мы можем получить небольшой стресс и разочарование.

Карты Таро советуют не учиться на трагической ошибке, а обратить внимание, как можно взять ответственность за эту ошибку. Знатоки рассказали, что подготовил неделю с 6 по 12 февраля для каждого знака зодиака.

Овен

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

В ваших усилиях сделать что-то быстро, вы либо совершите ужасную ошибку, либо неправильно оцените что-нибудь настолько, что испортите это. Эта неделя будет для вас несколько суровой, потому что вы не захотите признавать свою ошибку.

Телец

Карта Таро: Смерть

Вы чувствуете себя творчески разрушенными, будто вы застряли в чем-то, из чего не можете выбраться, и на этой неделе вам придется принять очень серьезное решение, которое потенциально может изменить все в вашей жизни. Смерть здесь – это смерть старой работы и старого мышления.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка пентаклей, перевернутая

На этой неделе кто-то хочет от вас, и, хотя вы тот человек, к которому можно обратиться, вы будете немного возмущены тем, что о вас думают, как о единственном для этой работы. Вы гораздо больше, но вы еще не нашли подходящей витрины для своих талантов.

Рак

Карта Таро: Король кубков

Эта неделя посвящена любви и семье. Вы можете обнаружить, что вы являетесь центральным игроком в этой мини-драме и что ваше присутствие является тем, что сохраняет мир. На этой неделе к вам обратятся члены семьи, поскольку вы "самый умный" и самый надежный человек.

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Лев

Карта Таро: Шестерка кубков

На этой неделе вы почувствуете дружбу, хорошее настроение и многое общее. Ваше отношение свежее, почти "по-весеннему", и вы можете обнаружить, что убираете дом, заставив все сиять. Со старым и новым.

Дева

Карта Таро: Повешен, перевернутая

Вы знаете, что не получаете того, чего хотите, но сознательно пытались изменить свой взгляд на это. Вы каким-то образом преподнесете себя к статусу победителя, даже если это только в вашем сознании. Вы знаете, как выживать и будете продолжать это делать.

Весы

Карта Таро: Солнце, перевернутая

Неудачные планы и плохая связь забирают вашу хорошо спланированную неделю и превращают ее в беспорядок. Дело не в том, что случится что-нибудь ужасное и все ваши удивительные идеи никогда не увидят света. Эта неделя только разрушит ваши планы.

Скорпион

Карта Таро: Умеренность

Если на этой неделе вы приложите общие усилия, чтобы свести снисхождение к минимуму, вы увидите, что сделали первый шаг к спасению собственной жизни. Вы очень страстный человек, который бросается во все. Баланс – это то, что нужно в вашей жизни.

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Стрелец

Карта Таро: Десятка жезлов, перевернутая

Вы знакомы с потребностью ждать. Вы один из самых терпеливых знаков зодиака. Однако эта неделя испытает ваше терпение, поскольку время здесь, на этой неделе, состоит в том, чтобы отложить вас подальше.

Козерог

Карта Таро: Королева мечей

Вы жестокие и прямые, и от вас зависит, освободить ли кого-то, сказать кому-то, что они неправы, или приказать людям делать то, что они должны делать. На этой неделе вы не в настроении для друзей, любовников или семьи. Вы одержимы работой, и если кто-то не работает на должном уровне, тогда вы будете тем, кто скажет им уйти.

Водолей

Карта Таро: Семерка пентаклей, перевернутая

На этой неделе вы будете избегать критики, поскольку что-то у вас, похоже, терпит крах, а не процветает. Ваши друзья будут первыми, кто укажет на то, что с вами что-то не так. Вам не нравится, когда вам говорят, что вы не можете что-либо делать.

Рыбы

Карта Таро: Паж мечей, перевернутая

В порыве наивности этой недели вы поставите под угрозу что-нибудь важное. Вы были здесь раньше, и вид дурака вас не волнует, потому что вы знаете лучше. Однако вы не ожидали, что ваш "большой план" так эпически провалится.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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