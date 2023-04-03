Недетские проблемы: как отмыть высохший слайм из одежды, ковра и мягкой мебели

Если у вас есть дети, которые любят играть слаймом, или "слизуном", то наверняка сталкивались с проблемой, когда он засыхал на одежде, коврах или даже на мягкой мебели. Отодрать слайм – задача не из легких, однако есть народные способы исправить проблему.

Например, можно использовать очень горячую воду, однако этот способ не подойдет для одежды или изделий из определенных тканей, которые нельзя обрабатывать кипятком. Можно попробовать использовать нашатырный спирт, он подойдет для шелковых, шифоновых, атласных и синтетических изделий. Можно попробовать и лед, или заморозку вещей, на которые присох слайм. После замораживания его нужно просто осторожно соскоблить.

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С ковровых и меховых покрытий, а также обивки мебели можно попробовать соскрести слайм, когда он присох полностью. А вот с пледов и ковров с длинным ворсом удалить слайм будет сложнее. Соскоб присохшей детской забавы может только навредить волокнам. Попытайтесь использовать спиртовой, уксусный или мыльный раствор. Чтобы не размазать оттираемый слайм, надо сдирать его от краев пятна к центру.

"Народные способы" справиться со въевшимся в ткани слаймом:

Морозильная камера – положите в нее одежду, дайте промерзнуть там всю ночь и затем соскребите ее.

Лед – приложите его на слаймовое пятно, пока лед не растает, а затем аккуратно соскребите (двигайтесь от краев пятна к центру).

Кипяток – налейте горячую воду в тазик и замочите ту часть одежды, к которой прилип слайм. Затем постирайте одежду привычным способом.

Смесь пищевой соли, нашатыря и лимонного сока – смешайте столовую ложку соли и нашатыря, капните лимонный сок в смесь и нанесите на пятно. Выдержите 35 минут и протрите пятно старой зубной щеткой. Втирайте перекись в пятно, пока оно не исчезнет. Этот способ требует много времени и терпения.

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Хозяйственное мыло – натрите смоченным в теплой воде мылом остатки слайма и оставьте на 10-15 минут. Затем постирайте одежду привычным способом.

Спирт – нанесите его на ватный диск и тщательно промокните пятно. За 20-25 минут вещи можно постирать.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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