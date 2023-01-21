'Недоброе утро, червяки': 'Мадяр' показал видео уничтожения оккупантов в окопах

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов в Соледаре. В частности, для этого используют беспилотники.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале показал видео, как с помощью "Мавика" на россиян в окопе сбрасываются ВОГи.

"Работать со сбросом или нет – зона риска и принятие решения лично пилотом. Целью: показать подписчикам и маленький и большой БАДА-БУМ, а пилотам – на наших примерах и ошибках дать понимание всех аспектов применения гражданских дронов", – говорится в сообщении.

Видеозапись содержит отрывки работы украинских защитников за 20 января. На нем можно увидеть, как по скрывающимся в окопах оккупантам оператор беспилотника сбрасывает ВОГи. В конце работы БПЛА дополняет удар артиллерии.

Он добавил, что работа на вчерашнем гектаре продолжилась 21 января, поскольку "черви – неуемные".

Также "Мадяр" рассказал о случае, когда российский солдат с помощью стрелкового оружия сбил беспилотник. Впрочем, это ему не помогло, потому что БПЛА с ВОГом упал прямо на оккупанта.

Напомним, в Соледаре украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, кадрами уничтожения поделились бойцы сил специальных операций.

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