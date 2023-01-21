'Недоброго ранку, хробаки': 'Мадяр' показав відео знищення окупантів у окопах

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів у Соледарі. Зокрема, для цього вони використовують безпілотники.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі показав відео, як за допомогою "Мавіка" на росіян в окопі скидаються ВОГи.

"Працювати зі скидом чи ні – зона ризику та прийняття рішення особисто пілотом. Маю на меті: показати підписникам і маленький і великий БАДА-БУМ, а пілотам – на наших прикладах та помилках дати розуміння усіх аспектів застосування цивільних дронів", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Відеозапис містить уривки роботи українських захисників за 20 січня. На ньому можна побачити, як по окупантах, які ховаються в окопах, оператор безпілотника скидає ВОГи. Наприкінці роботу БПЛА доповнює удар артилерії.

Він додав, що робота на вчорашньому гектарі продовжилася 21 січня, оскільки "хробаки – невгамовні".

Також "Мадяр" розповів про випадок, коли російський солдат за допомогою стрілкової зброї збив безпілотник. Втім, це йому не допомогло, тому що БПЛА з ВОГом впав прямо на окупанта.

Нагадаємо, у Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

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