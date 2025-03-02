Недвижимость без налогов: кому не придется платить в 2025 году

В Украине действует налог на недвижимость, который еще называют "налогом на лишние метры". Его должны платить собственники квартир, если их площадь превосходит 60 кв. м, зданий площадью более 120 кв. м или комбинированной недвижимости общей площадью более 180 кв. м.

Оплата производится один раз в год. В 2025 году размер этого налога будет определяться в зависимости от минимальной заработной платы, а в каждом населенном пункте сумма начисляется отдельно. В то же время, по всей стране действуют общие правила по категориям граждан, которые освобождаются от уплаты налога на недвижимость.

Размер налога на недвижимость в 2025 году определяет местная власть каждого региона в отдельности. Однако существует предельное ограничение – ставка не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за каждый "лишний" квадратный метр. В 2025 году максимальная сумма составляет 106,5 грн. за 1 кв. м.

Как правильно рассчитать налог?

К примеру, если у вас квартира площадью 75 кв. м, то будет облагаться налогом только 15 кв. м сверх установленной нормы 60 кв. м. Предположим, что в вашем регионе действует максимальная ставка в 1,5% от минимальной зарплаты. В таком случае сумма к оплате составит: 15×106,5 = 1597,5 грн.

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Срок уплаты налога

Налог начисляется за предыдущий год, то есть в 2025 году необходимо уплатить сумму за 2024 год. Квитанция для оплаты поступает до 1 июля, а у владельцев недвижимости есть 60 дней на ее погашение. Если платежка не пришла, то ее можно получить в налоговой службе.

Кто освобождается от уплаты налога на недвижимость в Украине: детали

Налог на недвижимость не платят следующие категории граждан:

собственники жилья, площадь которого не превышает установленные нормы;

владельцы недвижимости в зонах боевых действий или на территориях, временно оккупированных Россией;

владельцы жилья, разрушенного из-за войны;

участники боевых действий;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

детские дома семейного типа;

дети с инвалидностью, воспитываемые одним из родителей (при условии, что в домохозяйстве есть не более одного такого ребенка);

учебные и религиозные организации;

многодетные или приемные семьи, имеющие пять и более детей.

Налог на недвижимость для пенсионеров

У пенсионеров нет льгот по налогу на недвижимость, однако они могут быть освобождены от уплаты земельного налога после достижения 60 лет.

Возможные местные льготы

Местные органы власти имеют право увеличить границу необлагаемой налогом площади или самостоятельно установить дополнительные льготные категории, которые могут быть освобождены от налога на недвижимость.

Напомним, в Украине были введены новые правила уплаты налогов.

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