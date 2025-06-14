Недвижимость по новым ценам: стоимость жилья в любимой стране украинских инвесторов идет вниз

В Польше зафиксировано снижение стоимости жилья на вторичном рынке. Больше всего цены просели в Кракове.

Эксперты аналитической группы Morizon-Gratka исследовали, как изменялись цены на квартиры в крупнейших польских городах на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщает ресурс inPoland.net.pl.

В мае 2025 года стоимость жилья на вторичном рынке уменьшилась в среднем на 2,4% в 11 из 12 крупнейших городов Польши по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Единственным городом, где цены выросли, стала Лодзь – здесь зафиксировали повышение примерно на 0,4%.

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Самое заметное удешевление произошло в Кракове: цены на квартиры на вторичном рынке упали на 5,1%. Это означает, что жилье площадью около 50 квадратных метров сегодня стоит примерно на 40 тысяч злотых меньше – это почти 450 тысяч гривен экономии по сравнению с прошлым годом.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что даже небольшое снижение цен на квартиры вместе с влиянием инфляции, возможностью получения дополнительных скидок во время переговоров и улучшением условий ипотечного кредитования стимулирует рост интереса со стороны потенциальных покупателей.

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