Нефтебаза на Ростовщине горит третьи сутки: уничтожено уже 22 цистерны с топливом, пострадали более 40 пожарных (фото, видео)

В городе Пролетарск (Ростовская область рф) до сих пор продолжается пожар на нефтебазе, произошедший после атаки дронов 18 августа. Площадь пожара за это время увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

СМИ в России сообщают, что только на третий день власти решили для тушения пожара решили привлечь авиацию и более 500 человек. В настоящее время на объекте горят 22 цистерны с топливом.

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Сообщалось также, что во время тушения огня пострадал не менее 41 пожарный.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей Пожар на нефтебазе в Пролетарске. Источник: Фото из соцсетей

Паблик "7х7" обратил внимание на публикацию пожарного Владислава Гончарова, участвовавшего в тушении огня: он собирал средства на закупку снаряжения, которого не хватало спасателям. После того как СМИ растиражировали пост Гончарова, ему стали звонить власти.

"Моя карьера на этом скорее всего закончена", — написал Гончаров в Инстаграм.

Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com

Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com

Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com Сообщение пожарного в соцсети. Источник: firefighter161_101/instagram.com

На месте происшествия сотрудники Роспотребнадзора постоянно производят замеры воздуха. Сообщается, что превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Администрация Пролетарского района заверила, что угрозы для жилых домов и соседних объектов нет, призывая жителей сохранять спокойствие, поскольку ситуация находится под контролем.

Сначала местные власти сообщили о 18 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии, но позже эта информация была удалена из официального сообщения.

Напомним, 13 августа после громкого взрыва в российском Екатеринбурге разгорелся мощный пожар.

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