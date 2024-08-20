Нефтебаза на Ростовщине горит третьи сутки: уничтожено уже 22 цистерны с топливом, пострадали более 40 пожарных (фото, видео)
В городе Пролетарск (Ростовская область рф) до сих пор продолжается пожар на нефтебазе, произошедший после атаки дронов 18 августа. Площадь пожара за это время увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.
СМИ в России сообщают, что только на третий день власти решили для тушения пожара решили привлечь авиацию и более 500 человек. В настоящее время на объекте горят 22 цистерны с топливом.
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Сообщалось также, что во время тушения огня пострадал не менее 41 пожарный.
Паблик "7х7" обратил внимание на публикацию пожарного Владислава Гончарова, участвовавшего в тушении огня: он собирал средства на закупку снаряжения, которого не хватало спасателям. После того как СМИ растиражировали пост Гончарова, ему стали звонить власти.
"Моя карьера на этом скорее всего закончена", — написал Гончаров в Инстаграм.
На месте происшествия сотрудники Роспотребнадзора постоянно производят замеры воздуха. Сообщается, что превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
Администрация Пролетарского района заверила, что угрозы для жилых домов и соседних объектов нет, призывая жителей сохранять спокойствие, поскольку ситуация находится под контролем.
Сначала местные власти сообщили о 18 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии, но позже эта информация была удалена из официального сообщения.
Напомним, 13 августа после громкого взрыва в российском Екатеринбурге разгорелся мощный пожар.
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