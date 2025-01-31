Негативное влияние войны: процент украинцев, имевших стресс в прошлом году, вырос до впечатляющих отметок

В 2024 году только 10% украинцев не сталкивались со стрессом, тогда как 87% хотя бы раз оказывались в стрессовой ситуации, а еще 3% затруднились ответить на этот вопрос. Около 40% респондентов пережили бомбардировки и обстрелы, а 30% - разлуку с близкими.

Смерть родных в 2024 году затронула более четверти опрошенных, а 23% столкнулись с болезнью близких. В то же время, 18% украинцев сами перенесли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

По данным КМИС, уровень стресса в Украине в 2023-2024 годах стал самым высоким с 2000 года. Для сравнения, в 2013-м, еще до войны, стрессовые ситуации переживали 52% населения. Взрывной рост уровня стресса произошел после полномасштабного вторжения России: в 2022 году лишь 13% украинцев заявили, что не испытывали стресса, а в 2023 году этот показатель упал до 8%. В 2024 г. он незначительно вырос до 10%.

В то же время, социологи подчеркивают, что стресс не всегда означает эмоциональное истощение или неспособность адаптироваться. Несмотря на тяжелые условия, украинские продолжают бороться и преодолевать трудности. Высокий уровень стрессовых ситуаций не свидетельствует о готовности сдаваться, а наоборот – об устойчивости и воле борьбы.

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Другие исследования КМИС подтверждают, что большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, понимая ее экзистенциальную природу. Они не воспринимают мир на каких-либо условиях и исключают возможность территориальных уступок.

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 г. и охватил 985 совершеннолетних респондентов. В выборку не попали жители временно оккупированных территорий, хотя среди опрошенных были внутренне перемещены переехавшие оттуда. Также не учитывались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей близких к 50% и постепенно уменьшается в зависимости от величины показателя.

Напомним, граждане Украины считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС.

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