Некоторые категории людей имеют право уйти на пенсию в 54 года: кого это касается

Пенсия в Украине – кто может уйти на пенсию в 54 года

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию уже в 54 года. В частности, это касается "чернобыльцев".

В Пенсионном фонде объяснили, какие документы нужны для выхода на пенсию в 54 года и какие условия нужны. Поскольку в большинстве своем при наличии достаточного страхового стажа на пенсию можно выйти в 60 лет.

Отмечается, что люди, постоянно проживавшие или работавшие в зоне гарантированного добровольного отселения третьей категории ЧАЭС с момента аварии на станции до 31 июля 1986 года и имеющие не менее 6 лет проживания или работы в зоне гарантированного добровольного отселения, также имеют такую возможность.

Для тех, кто жил или работал в этой зоне после 31 июля 1986 года – 2 года.

В ПФУ отметили, что это касается только граждан Украины, которые не могут продолжать работать по состоянию здоровья.

Какие документы нужны для оформления пенсии в 54 года

1. Медицинская справка с информацией о заключении врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанной в журнале записи выводов ЛКК.

2. Документ от работодателя о группе инвалидности работника и его причинах.

3. Медицинская справка о прохождении предварительного/периодического медосмотра работника определенной категории, выданная комиссией по проведению медосмотров.

Отмечается, что при наличии одного из таких документов работодатель обязан перевести работника с его согласия на другую работу или составить акт об отсутствии вакансий. В случае отказа работника руководитель может его уволить.

Для получения пенсии по возрасту в минимальном размере человеку нужно обратиться за заявлением о назначении пенсии, если увольнение произошло не ранее чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

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