Некоторые пенсионеры могут получать ежемесячно почти 1000 грн надбавки: кого касается

Украинские пенсионеры имеют право на определенные надбавки и дополнительные выплаты к пенсии. В частности, они могут получить финансовую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья.

Так, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в посторонней помощи, могут рассчитывать на надбавку около 1000 гривен в январе. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Чтобы получить такую надбавку, необходимо соответствовать следующим критериям:

возраст от 80 лет;

проживание в одиночестве;

наличие пенсии по возрасту;

потребность в уходе посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья (включая пособие от социальных работников).

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Стоит отметить, что эта надбавка зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ее размер составляет 40% от этого показателя, то есть 40% от 2 361 грн. Сейчас сумма надбавки равна 944 грн.

Какие документы необходимы для оформления данной надбавки

Чтобы получить указанную надбавку, необходимо подать в Пенсионный фонд заявление и заключение врачебно-консультативной комиссии об ухудшении состояния здоровья. Кроме этого, нужно предоставить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписку из ПФУ о том, что пенсионер сейчас, не получает надбавки по уходу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у ряда украинцев уменьшится пенсия.

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