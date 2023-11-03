Некоторые пенсионеры могут получить уменьшенные выплаты: условия начисления стажа

Будущим пенсионерам важно уделить внимание некоторым аспектам, которые могут повлиять на размер будущей пенсии в Украине.

Один из ключевых факторов, влияющих на размер пенсии, это трудовой стаж, пишет 24tv.ua. Чем длиннее стаж у гражданина, тем большая пенсия ожидает его в будущем. Однако важно понять, что не весь стаж рассматривается одинаково при начислении пенсии.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Пенсионные взносы уплачиваются согласно определенной формуле, и для того чтобы стаж был учтен в полном объеме, гражданин должен иметь определенное количество уплаченных минимальных взносов. Если таких взносов недостаточно, размер пенсии может быть уменьшен.

Здесь важно обратить внимание на несколько возможных ситуаций, которые могут повлиять на уплачиваемые взносы и страховой стаж. К примеру:

Вступление в работу не в первый день месяца. Работа в неполный рабочий день. Увольнение с работы не в последний день месяца.

Это лишь несколько примеров возможных ситуаций, которые могут привести к сокращению страхового стажа и соответственно уменьшению размера будущей пенсии. Поэтому важно быть внимательным и своевременно уплачивать страховые взносы, чтобы наслаждаться достойной пенсией в будущем.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!