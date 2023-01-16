Некоторые пенсионеры получат больше в 2023 году: о ком речь

В Украине с 1 января 2023 вступил в силу Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" №2454-IX. Он предусматривает установление ежемесячной денежной выплаты для некоторых лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Нововведения касается людей, которые непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и имеют определенные награды, полученные, начиная с 2014 года. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что право на выплаты имеют:

лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты, или 20 100 гривен;

лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – ежемесячно две минимальные зарплаты – 13 400 гривен;

лица, награжденные орденом "За мужество" трех степеней или орденом княгини Ольги трех степеней – 6700 гривен.

Кроме этого, право на получение помощи размером 6700 гривен также имеют члены семьи погибших (умерших) граждан, которые имели соответствующие заслуги. Речь идет о:

родители или жена (муж), если они достигли пенсионного возраста (независимо от имеющегося стажа) или получают досрочную пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности;

несовершеннолетние дети (в том числе дети, родившиеся до завершения 10 месяцев со дня смерти кормильца) или дети старше 18 лет, которые учатся (не дольше 23 лет), или дети, которым установлена инвалидность до достижения 18 лет.

Уточняется, что денежная помощь, предусмотренная новым законом, не является пенсией. Это отдельная ежемесячная социальная выплата, на которую имеют право, в том числе, люди, еще не достигшие пенсионного возраста.

Напомним, что в 2023 году ожидается ряд изменений, которые будут касаться пенсионеров. Главным событием станет индексация пенсионных выплат. Однако у большей части пенсионеров пенсия вырастет всего на 5%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и ученым.

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