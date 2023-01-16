Деякі пенсіонери отримають більше коштів у 2023 році: про кого мова

В Україні з 1 січня 2023 року набрав чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" №2454-IX. Він передбачає встановлення щомісячної грошової виплати для деяких осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нововведення стосується людей, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України і мають певні нагороди, отримані, починаючі з 2014 року. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що право на виплати мають:

особи, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка" – щомісяця отримуватимуть три мінімальні зарплати, або 20 100 гривень;

особи, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – щомісяця дві мінімальні зарплати – 13 400 гривень;

особи, нагороджені орденом "За мужність" трьох ступенів або орденом княгині Ольги трьох ступенів – 6700 гривень.

Відео дня

Окрім цього право на отримання допомоги розміром 6700 гривень також мають члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні заслуги. Йдеться про:

батьки або дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (незалежно від наявного стажу) або отримують дострокову пенсію за віком або пенсію за інвалідністю;

неповнолітні діти (у тому числі діти, які народилися до завершення 10 місяців з дня смерті годувальника) або діти, яким понад 18 років, які навчаються (не довше ніж до 23 років), або діти, яким встановлено інвалідність до досягнення 18 років.

Уточнюється, що грошова допомога, передбачена новим законом, не є пенсією. Це окрема щомісячна соціальна виплата, на яку мають право, в тому числі, люди, які ще не досягли пенсійного віку.

Нагадаємо, що у 2023 році очікується низка змін, які стосуватимуться пенсіонерів. Головною подією стане індексація пенсійних виплат. Проте у більшої частини пенсіонерів пенсія зросте лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковцям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!