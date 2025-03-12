Некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой: подробности

Некоторые украинские водители не знают, что за отдельные нарушения ПДД штрафы можно оплатить со скидкой. В отдельных случаях владельцы авто могут сэкономить до 50% от суммы штрафа.

Специалисты отмечают, что украинские водители имеют возможность получить скидку 50% на штрафы за нарушение ПДД, если оплатят их в течение 10 дней со дня получения постановления или отказа от его получения. Об этом рассказывает сайт Ampercar.

Такие скидки применяются к штрафам за нарушение:

превышение скорости, зафиксированное камерами автоматического контроля;

нарушение правил парковки или стоянки, зафиксированные с помощью фото- или видеофиксации.

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Однако водители, которых остановили патрульные, не имеют права на такую скидку. В этом случае в бланке постановления не будет указана возможность получения льготы.

Для получения скидки штраф необходимо оплатить в течение 10 дней со дня фактического получения постановления или отказа от его получения. В случае уплаты по истечении этого срока скидка не применяется.

Напомним, ранее украинским водителям рассказали, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в 2025 году.

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