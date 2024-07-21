Некоторые украинцы могут потерять право на наследство: кого это касается

Наследство – это имущество, которое передается от покойного к его близким или лицам, указанным в завещании. Однако не все автоматически получают право на наследство. Существуют определенные обстоятельства, при которых лицо может потерять это право.

С данным вопросом разобрался портал Новости Pro с помощью адвоката Адвокатского объединения SLA Attorneys Ольги Филь, адвоката, кандидата юридических наук, руководителя Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анны Даниэль и адвоката АО "EvrikaLaw" Ольги Брус.

Что такое наследство и кто имеет на него право

Ольга Филь отметила, что наследниками могут быть те лица, кого покойный указал в своем завещании. Это может включать в себя как родственников, так и друзей, или любых других лиц, выбранных наследодателем.

В ситуации, когда завещание отсутствует или признано недействительным, распределение наследства происходит согласно законодательным нормам. В частности, это касается статей 1261–1265 Гражданского кодекса, которые регламентируют процедуру наследования для членов семьи, включая детей, родителей, супругов, и других родственников.

"Вопросы наследственного права урегулированы положениями Гражданского кодекса Украины, в частности, Глава 84 Гражданского кодекса Украины содержит общие положения о наследовании", – добавила Ольга Филь.

Ольга Брус отметила, что в соответствии со статьей 1216 Гражданского кодекса Украины, процесс наследования включает в себя передачу прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам. Этот процесс имеет большое юридическое значение и контролируется государством для обеспечения правильной передачи собственности.

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Кто может быть лишен права на наследство

Юридические эксперты отмечают, что в украинском праве существуют четкие критерии, которые позволяют отказать лицу в праве на получение наследства.

Украинское право предусматривает несколько ситуаций, при которых возможна потеря права на наследственные активы:

лицо, которое намеренно совершило убийство наследодателя или совершило покушение на его жизнь. Это также касается лиц, которые способствовали таким преступлениям;

лица, которые сознательно мешали наследодателю сделать завещание, изменить его или аннулировать, тем самым обеспечивая себе или другим право на наследство или увеличивая свою долю в нем;

родители, которые потеряли родительские права на своих детей до момента открытия наследства, а также другие лица, которые избегали обязанности содержания наследодателя, если это было подтверждено судом;

в случае, когда брак между двумя лицами был признан недействительным после смерти одного из супругов, право на наследство может быть признано у второго из супругов, если он не знал и не мог знать о правовых преградах до регистрации брака;

по решению суда лицо может быть исключено из права на наследование, если будет доказано, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который находился в состоянии беспомощности из-за старости, тяжелой болезни или инвалидности.

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Эти положения изложены в статье 1224 Гражданского кодекса Украины и отстранение от наследства может произойти только по судебному решению. Верховный Суд Украины подчеркивает, что такая мера должна быть применена как последнее средство, с учетом поведения лица, которое теряет право на наследство.

"Основания лишения лица права на наследование четко определены действующим законодательством, однако, обстоятельства, которые обусловливают лишение такого права подлежат детальному исследованию и установлению судом в каждом отдельном случае", – отметила Ольга Филь.

Кроме того, Анна Даниэль подчеркнула, что согласно статье 1235 Гражданского кодекса Украины, наследодатель имеет полномочия исключить любое лицо из числа наследников без объяснения причин. Однако существуют лица, которые по закону имеют право на обязательную долю в наследстве и их нельзя лишать этого права.

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