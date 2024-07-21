Дехто з українців може втратити право на спадщину: кого це стосується

Спадщина – це майно, яке передається від покійного до його близьких або осіб, зазначених у заповіті. Однак не всі автоматично отримують право на спадщину. Існують певні обставини, за яких особа може втратити це право.

З даним питанням розібрався портал Новини Pro за допомогою адвокатки Адвокатського об’єднання SLA Attorneys Ольги Філь, адвокатки, кандидатки юридичних наук, керівниці Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анни Даніель та адвокатки АО "EvrikaLaw" Ольги Брус.

Що таке спадщина та хто має на неї право

Ольга Філь зазначила, що спадкоємцями можуть бути ті особи, кого покійний вказав у своєму заповіті. Це може включати в себе як родичів, так і друзів, або будь-яких інших осіб, обраних спадкодавцем.

У ситуації, коли заповіт відсутній або визнаний недійсним, розподіл спадщини відбувається згідно з законодавчими нормами. Зокрема, це стосується статей 1261–1265 Цивільного кодексу, які регламентують процедуру спадкування для членів сім’ї, включаючи дітей, батьків, подружжя, та інших родичів.

"Питання спадкового права врегульовані положеннями Цивільного кодексу України, зокрема, Глава 84 Цивільного кодексу України містить загальні положення про спадкування", – додала Ольга Філь.

Ольга Брус наголосила на тому, що відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України, процес спадкування включає в себе передачу прав та обов’язків від особи, що померла, до її спадкоємців. Цей процес має велике юридичне значення і контролюється державою для забезпечення правильної передачі власності.

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Хто може бути позбавлений права на спадщину

Юридичні експерти наголошують, що в українському праві існують чіткі критерії, які дозволяють відмовити особі у праві на отримання спадщини.

Українське право передбачає декілька ситуацій, за яких можлива втрата права на спадкові активи:

особа, яка навмисно вчинила вбивство спадкодавця або здійснила замах на його життя. Це також стосується осіб, які сприяли таким злочинам;

особи, які свідомо заважали спадкодавцю зробити заповіт, змінити його або анулювати, тим самим забезпечуючи собі або іншим право на спадщину або збільшуючи свою частку в ній;

батьки, які втратили батьківські права на своїх дітей до моменту відкриття спадщини, а також інші особи, які уникали обов’язку утримання спадкодавця, якщо це було підтверджено судом;

у випадку, коли шлюб між двома особами було визнано недійсним після смерті одного з подружжя, право на спадщину може бути визнане у другого з подружжя, якщо він не знав і не міг знати про правові перепони до реєстрації шлюбу;

за рішенням суду особа може бути виключена з права на спадкування, якщо буде доведено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцю, який перебував у стані безпорадності через старість, важку хворобу або інвалідність.

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Ці положення викладені в статті 1224 Цивільного кодексу України і відсторонення від спадщини може відбутися тільки за судовим рішенням. Верховний Суд України підкреслює, що такий захід повинен бути застосований як останній засіб, з урахуванням поведінки особи, яка втрачає право на спадщину.

"Підстави позбавлення особи права на спадкування чітко визначені чинним законодавством, однак, обставини, які зумовлюють позбавлення такого права підлягаю детальному дослідженню та встановленню судом в кожному окремому випадку", – зазначила Ольга Філь.

Крім того, Анна Даніель підкреслила, що згідно зі статтею 1235 Цивільного кодексу України, спадкодавець має повноваження виключити будь-яку особу з-поміж спадкоємців без пояснення причин. Проте існують особи, які за законом мають право на обов’язкову частку у спадщині і їх не можна позбавляти цього права.

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