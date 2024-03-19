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Некоторые украинцы могут увеличить размер пенсии: кто может "докупить" страховой стаж

Игорь Романько

Как докупить страховой стаж для увеличения размера пенсии

Мечтаете о более высокой пенсии, но не хватает страхового стажа? Не беда! Теперь вы можете купить его с помощью нового инструмента на веб-портале Пенсионного фонда.

Не упускайте шанс улучшить свое пенсионное обеспечение. Об этом ранее рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

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Как это работает?

  1. Зарегистрируйтесь на веб-портале Пенсионного фонда.
  2. Заключите договор с ПФУ с помощью электронной подписи (Действие.Подпись или GOV.ID).
  3. Выберите сумму и периодичность вкладов.

Сколько стоит это?

Минимальный размер взноса составляет 22% от минимальной заработной платы.

К примеру:

  • Если вы заплатите 2000 гривен за определенный месяц, то ваша заработная плата для расчета пенсии увеличится на 9000 гривен.
  • То есть каждые 100 гривен взноса увеличивают вашу "пенсионную" зарплату на 455 гривен.

Кому это выгодно?

  • Украинцам, работающим за границей и планирующим получать пенсию в Украине.
  • Лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии.
  • Работникам с низкими официальными доходами, желающими увеличить свою будущую пенсию.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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