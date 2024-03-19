Некоторые украинцы могут увеличить размер пенсии: кто может "докупить" страховой стаж

Как докупить страховой стаж для увеличения размера пенсии

Мечтаете о более высокой пенсии, но не хватает страхового стажа? Не беда! Теперь вы можете купить его с помощью нового инструмента на веб-портале Пенсионного фонда.

Не упускайте шанс улучшить свое пенсионное обеспечение. Об этом ранее рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

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Как это работает?

Зарегистрируйтесь на веб-портале Пенсионного фонда. Заключите договор с ПФУ с помощью электронной подписи (Действие.Подпись или GOV.ID). Выберите сумму и периодичность вкладов.

Сколько стоит это?

Минимальный размер взноса составляет 22% от минимальной заработной платы.

К примеру:

Если вы заплатите 2000 гривен за определенный месяц, то ваша заработная плата для расчета пенсии увеличится на 9000 гривен.

То есть каждые 100 гривен взноса увеличивают вашу "пенсионную" зарплату на 455 гривен.

Кому это выгодно?

Украинцам, работающим за границей и планирующим получать пенсию в Украине.

и планирующим получать пенсию в Украине. Лицам предпенсионного возраста , которым не хватает стажа для пенсии.

, которым не хватает стажа для пенсии. Работникам с низкими официальными доходами, желающими увеличить свою будущую пенсию.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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