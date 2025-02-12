Некоторые украинцы останутся без госпомощи с 1 марта: кого касается

Некоторые граждане Украины больше не будут получать выплаты в рамках программы "Приют". Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года.

На данный момент эта выплата составляет 450 гривен на одного человека ежемесячно. Об этом информирует "24 Канал" со ссылкой на общественную организацию "ВПО Украины".

Напомним, в рамках программы "Приют" владельцы жилья получают возмещение за бесплатное временное проживание внутренне перемещенных лиц.

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"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически будет продолжаться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", – отмечают в общественной организации.

Начиная с 1 марта, выплаты будут прекращаться в следующих случаях:

если переселенец находится за границей более 30 дней непрерывно;

в случае выявления ложных данных во время проверки;

если ВПЛ приобрели или бесплатно получили жилье в течение трех месяцев до подачи заявки на компенсацию;

если Пенсионный фонд получил информацию, что переселенец более 30 дней не проживает по указанному адресу.

Напомним, ранее мы рассказывали о помощи в 7 тысяч гривен для украинцев.

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