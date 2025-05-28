Некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии: кто не получит выплаты в июне

Часть украинцев может остаться без пенсионных выплат. Чтобы их получать, необходимо выполнить установленные условия и пройти необходимые процедуры.

Не все граждане Украины могут претендовать на пенсию. Причина заключается в том, что пенсионные выплаты не начисляются тем, кто не имеет минимального страхового стажа, предусмотренного законодательством. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

В 2025 году пенсионный возраст для украинцев останется 60 лет, однако при этом условии необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Если стаж меньше, то оформить пенсию можно будет только с 63 лет – при условии, что трудовой стаж составляет не менее 22 лет.

Для выхода на пенсию в 65-летнем возрасте нужно иметь не менее 15 лет официального страхового стажа.

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В Украине постепенно внедряется пенсионная реформа, согласно которой ежегодно до 2028 года увеличиваются требования по страховому стажу. Это напрямую влияет на возраст, с которого можно выходить на пенсию:

В 2026 году:

пенсия в 60 лет – при наличии 33 лет стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

В 2027 году:

пенсия в 60 лет – со стажем не менее 34 лет;

в 63 года – 24 года стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В 2028 году:

в 60 лет – 35 лет стажа;

в 63 года – 25 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Лица, которые не набрали необходимый страховой стаж, могут рассчитывать только на государственную социальную помощь, которую нужно ежегодно оформлять. В условиях военного положения ее выплата осуществляется автоматически.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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