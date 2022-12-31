Некоторые украинцы в 2023 году будут платить за газ по льготной цене

Согласно постановлению Кабмина, в Украине до 31 марта 2023 года некоторые украинцы будут платить за газ по специальному льготному тарифу. Речь идет об общежитиях.

Жители общежитий будут покупать газ по цене 7,42 гривны за кубометр с учетом НДС, но без доплаты за доставку. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нефтегаз Украины" осуществляет поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые дома, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и с целью обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поставки газа по льготному тарифу следует подать письменное обращение в газоснабжающую компанию. Также нужно предоставить подтверждающую справку пребывание на балансе общежития.

Для остальных потребителей в "Нефтегазе" действует тариф в 7,96 грн за кубический метр газа.

Напомним, с 1 января в Украине могут увеличить тарифы на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. Такое решение ранее анонсировали в "Укрэнерго".

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