Некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свое авто: сколько и какой перечень

В Украине в 2025 году налог на автомобили нужно будет уплатить при условии, что их стоимость превышает 3 млн грн, а возраст не достиг 5 лет. Размер налога составляет 25 тыс. грн.

Как отмечает "Дебет-Кредит", список автомобилей, подлежащих налогообложению, формируется Минэкономики и публикуется на официальном сайте до 1 февраля 2025 года. После появления этого списка нужно проверить, указана ли в нем соответствующая марка вашего автомобиля.

Годовая ставка налога на одно легковое авто составляет 25 000 грн (п. 267.4 НКУ). Если автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчетного года, налог уплачивается за период с 1 января до начала месяца, следующего за тем, в котором автомобиль достиг пяти лет (пп. 267.6.7 НКУ).

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К примеру, если автомобиль достигает пятилетнего возраста в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май, то есть за 5 месяцев. Размер налога за этот период составит 10 416,67 грн (25 000 : 12 × 5).

В прошлом году в перечень автомобилей, подлежащих налогообложению, вошло 184 модели, в частности: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian и Tesla.

До 1 июля физические лица, владеющие соответствующими транспортными средствами, должны получить налоговые уведомления-решения на сумму 25 000 грн налога. Уплату транспортного налога следует осуществить в течение 60 дней с момента получения этого уведомления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменились цены на "автогражданку".

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