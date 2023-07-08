Некоторые украинцы в июле получат пенсии на 1000 грн больше

В Украине с 1 июля ряд пенсионеров получат большие выплаты. Для них автоматически увеличат пенсии на 1000 гривен.

Индексация произойдет автоматически, без обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В частности, перерасчет пенсии провели для 19 419 пенсионеров. В среднем выплаты выросли на 1020,71 грн. Среди них 16 989 лицам, которым пенсии назначены в соответствии с Законом Украины "О государственной службе", выплаты повысили в среднем на 1046,70 грн.

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Еще 659 пенсионеров, согласно Закону Украины "О статусе народного депутата Украины", получат повышение в размере 1450,98 грн. 1574 человек, согласно Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления", получат пенсию больше в среднем на 634,89 грн.

Также 197 пенсионеров, получающих выплаты в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности", получат надбавку в размере 422,51 грн.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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