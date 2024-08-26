Некоторые женщины в Украине могут выйти на пенсию в 55 лет: названы условия

В 2015 году Правительство внесло изменения в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Эти изменения предоставили женщинам возможность выходить на пенсию в 55 лет при условии наличия 30 лет страхового стажа.

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был увеличен до 60 лет, что уравняло условия выхода на пенсию для обоих полов. Об этом пишет 24 канал.

Однако женщины, достигшие возраста 59 лет и 6 месяцев до апреля 2021 года, имеют возможность выйти на пенсию на шесть месяцев раньше. Это касается тех, кто родился в период с 1 октября 1960 года до 31 марта 1961 года.

Женщины, рожденные в 1961 году или раньше, могут выходить на пенсию по возрасту до достижения 60 лет в следующие сроки:

В 55 лет – для родившихся до 30 сентября 1956 года включительно.

В 55 лет и 6 месяцев – для родившихся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Кто еще может выйти на пенсию в 55 лет

В Украине некоторые категории работников могут выйти на пенсию досрочно в 55 лет, если они выполняют определенные условия, измененные в 2024 году.

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Обратите внимание! Существуют определенные профессии и условия, при которых пенсионное обеспечение по возрасту может быть назначено раньше обычного пенсионного возраста, то есть в 55 лет. Это касается лиц, работавших на должностях с вредными и тяжелыми условиями труда, в соответствии со списком № 2, утвержденным Кабмином.

Для таких работников пенсия на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при следующих требованиях:

Для мужчин необходимо иметь страховой стаж не менее 30 лет, из которых минимум 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

Для женщин требуется страховой стаж не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Следует отметить, что до достижения этого пенсионного возраста женщины, рожденные в 1970 году и ранее, имеют право на льготное пенсионное обеспечение после достижения следующих возрастных рубежей:

54 года – для тех, кто родился в период с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года;

54 года 6 месяцев – для женщин, рожденных с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года;

55 лет – для тех, кто родился с 1 октября 1969 года по 31 декабря 1970 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы обеспечить себе пенсию в 23 тыс. грн.

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