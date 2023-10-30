Некоторым пенсионерам увеличат выплаты: Какие еще изменения произойдут с 1 ноября

По данным Министерства социальной политики Украины, в ноябре 2023 размер пенсий не будет повышаться. Большинство пенсионеров будут продолжать получать те же суммы, которые были в октябре. Однако есть несколько исключений.

Согласно информации с сайта NV.ua, размер пенсий будет изменяться для лиц, достигших определенного возраста. Это касается тех пенсионеров, которым в ноябре исполняется 70, 75 или 80 лет.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

В частности, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получат дополнительную сумму в размере 570 гривен до своей пенсии. Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен, а имеющие возраст от 70 до 75 лет получат 300 гривен.

Следующее повышение размера пенсий намечено на 1 марта 2024 года. По сообщению правительства, индексация пенсий будет происходить по новому принципу, предусматривающему использование коэффициентов и баллов для обеспечения одинаковых пенсионных выплат для лиц с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от того, когда это произошло.

Минимальная пенсия будет оставаться неизменной до января 2024 года. С 1 января 2024 года размер минимальной пенсии вырастет благодаря увеличению прожиточного минимума, которое предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2024 год. Прогнозируется, что общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 гривен, что позволит увеличить минимальную пенсию до 2361 гривен, то есть на 268 гривен больше, чем в 2023 году.

Также предусмотрено увеличение максимальных пенсионных выплат с 20,930 до 23,610 гривен и повышение за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 гривен за каждый дополнительный год стажа.

В зависимости от прожиточного минимума также устанавливается размер других доплат, таких как особые заслуги или помощь ветеранам войны. Потребности граждан в социальных пособиях также исчисляются с учетом прожиточного минимума, который в этом году оставался неизменным.

Что касается пенсий для лиц с инвалидностью, то в ноябре 2023 года размер пенсий останется неизменным, а повышение ожидается с 1 марта 2024 года, когда запланирована следующая индексация пенсионных выплат.

Следует отметить, что размер минимальной пенсии по инвалидности варьируется в зависимости от категории инвалидности:

Для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;

Для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2100 гривен;

Для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2093 гривен.

Некоторые пенсионеры могут получать ежемесячную доплату в размере 837 гривен, что составляет 40% прожиточного минимума для лиц с потерей трудоспособности. Для получения этой доплаты лица должны отвечать следующим критериям: возраст 80 лет и старше, самостоятельное проживание, потребность в постоянном уходе за состоянием здоровья и получение пенсии по возрасту. Однако, если лицо уже получает другой вид пенсии, такой как пенсия по инвалидности, она не будет иметь права на эту доплату. Для получения доплаты также необходимо иметь подтверждение от врачей и документы, подтверждающие необходимость постоянного ухода.

Отдельная категория пенсионеров, а именно лица, которым пенсии были недоплачены за предыдущие периоды, могут получить дополнительную выплату в размере 2093 гривен. Начало выплаты таких сумм уже началось, и граждане получат дополнительные средства за сентябрь и октябрь.

Правительство Украины приняло решение увеличить выделенные средства для целевых выплат пенсий из числа открытых пенсионных обязанностей, не выплаченных в прошлых периодах. Таким образом, украинцы, которым принадлежат эти платежи, получат дополнительные 2093 гривен к своим пенсионным выплатам.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!